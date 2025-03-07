Над несколькими регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа

Нардеп Верховной рады Артем Дмитрук сожалеет, что Украина отказалась от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по переговорам. Теперь, по словам Дмитрука, чем больше будет участников в переговорном процессе, тем дороже это встанет украинской стороне.