Над несколькими регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа

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Российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над территорией Краснодарского края — 21 единица, за ней следуют Брянская область (9), Ростовская (4), Белгородская (2), Курская (1). Также 6 беспилотников были устранены над акваторией Азовского моря.
Уничтожение дронов ВСУ проводилось с 20:15 до 22:45 по московскому времени в рамках отражения украинских атак.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся.
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Уничтожение дронов ВСУ проводилось с 20:15 до 22:45 по московскому времени в рамках отражения украинских атак.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся.
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Мария Моисеева