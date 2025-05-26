В Ленинградской области подожгли склад с гумпомощью для военных на СВО и детей

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Волонтерский склад в Подпорожье (Ленинградская область), где хранились вещи для военных в зоне СВО и одежда для детей из Курской области, пострадал от поджога. Об этом сообщило правительство Ленобласти, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 24 мая, злоумышленник задержан. По данным властей, огонь уничтожил обмундирование для солдат, медикаменты, технику и детскую одежду с обувью, подготовленные к отправке.
Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина уточнила, что пожар был начат преднамеренно и у него была четкая цель — поджигатель выбрал именно склад, вещи с которого должны были отправиться на фронт 29 мая.
Уточняется, что завтра планируется начать уборку в пострадавшем от огня помещении, а также как можно быстрее собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.
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Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина уточнила, что пожар был начат преднамеренно и у него была четкая цель — поджигатель выбрал именно склад, вещи с которого должны были отправиться на фронт 29 мая.
Уточняется, что завтра планируется начать уборку в пострадавшем от огня помещении, а также как можно быстрее собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.
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Мария Моисеева