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В Ленинградской области подожгли склад с гумпомощью для военных на СВО и детей

Фото: iStock/Dima Berlin

Фото: iStock/Dima Berlin

Волонтерский склад в Подпорожье (Ленинградская область), где хранились вещи для военных в зоне СВО и одежда для детей из Курской области, пострадал от поджога. Об этом сообщило правительство Ленобласти, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 24 мая, злоумышленник задержан. По данным властей, огонь уничтожил обмундирование для солдат, медикаменты, технику и детскую одежду с обувью, подготовленные к отправке.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина уточнила, что пожар был начат преднамеренно и у него была четкая цель — поджигатель выбрал именно склад, вещи с которого должны были отправиться на фронт 29 мая.

Уточняется, что завтра планируется начать уборку в пострадавшем от огня помещении, а также как можно быстрее собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.

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Жители города Елабуга в Татарстане рассказали о взрывах и атаке БПЛА
25 мая 2025, 23:25

Фото: iStock/Naypong

Жители Елабуги (Татарстан) говорят о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости», выкладывая видео со звуком от местных жителей.
Официального подтверждения инцидента пока нет.

Ранее пресс-службой Росавиации сообщалось, что аэропорт Нижнекамска был временно закрыт для приема и отправки рейсов из-за угрозы БПЛА ВСУ. Ограничения действуют с 22:05 мск.



Также ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию.

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Обломки БПЛА ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах
SHOT: Обломки летевшего на Москву БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Бронницах
25 мая 2025, 23:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, публикуя кадры дрона.
Обломки БПЛА упали вечером. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию. По данным источника, жертв и пострадавших среди людей нет.

Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразили атаку еще двух БПЛА ВСУ, которые двигались к столице.

Ранее «Радио 1» передавало, что российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.

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Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами
25 мая 2025, 21:22

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Под Белгородом железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Новооскольском округе. В результате наезда состава произошёл взрыв, пострадавших нет.

Гладков пояснил, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. На участке в данный момент временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают оперативные службы.

При этом не уточняется, какие повреждения получил сам поезд.

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#белгородская область
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«Доказывайте, что вы настроены по-русофобски»: убытки, запрет на въезд в Латвию и ультиматумы Литвы. Кристине Орбакайте — 54 года
25 мая 2025, 17:52

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Артистка, чье имя все чаще упоминают в негативном ключе, бывшая любимица публики Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, празднует свой 54-й день рождения. Дочь Аллы Пугачевой давно проживает в Майами и пытается достичь прежней популярности у местной аудитории. О том, как сложилась жизнь у бывшей российской звезды за океаном, читайте в материале «Радио 1».

Звездное детство


Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Кристина Орбакайте появилась на свет 25 мая 1971 года в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Молодые родители активно строили карьеру, а воспитанием Кристины занимались бабушки. Ранние годы детства девочки прошли в доме на Балтийском побережье в поселке Швянтой на западе Литвы.

В тот момент, когда Орбакайте было всего четыре года, её родители приняли решение о разводе. После этого ей пришлось оставить курортный посёлок и переехать в Москву, где она начала заниматься музыкой и танцами.

В семь лет она уже появится на телевидении — с песней «Солнышко смеётся» в передаче «Весёлые нотки», а в возрасте 13 лет сыграет главную роль в знаменитой картине Ролана Быкова «Чучело».

Карьера в России


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

В 1992 году она начала сольную карьеру, выступив с песней «Поговорим» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой. Через два года вышел её первый альбом «Верность», а в 1996 году — второй, «Ноль часов ноль минут».

К началу 2000-х Кристина Орбакайте была признана одной из популярнейших певиц России. Однако ее вокал мало чем отличался от других исполнителей, если и не был хуже. Но у Кристины было большое преимущество: ее мама на тот момент уже носила титул Примадонны и имела значительное влияние в мире шоу-бизнеса.

«Понятно, что без Аллы Борисовны просто девушке Кристине Орбакайте было бы сложно обратить на себя внимание, не то что пробиться в шоу-бизнес. Орбакайте была просто артисткой с хорошей хореографической подготовкой, таких много на любом кастинге. В 1990-х таким было очень сложно без связей, без знакомств и денег достичь чего-либо. Да, крыша у нее была хорошая. С ней были готовы работать лучшие мастера, чтобы слепить из Орбакайте хоть что-то», — рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Помимо музыкальной карьеры, Кристина осваивала индустрию кино. Среди ранних работ Орбакайте числятся картины «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», «Благотворительный бал», «Новейшие приключения Буратино».

В 1998 году певица заочно окончила актёрский факультет РАТИ и продолжила активно работать в кино. В настоящий момент ее фильмография насчитывает более 45 проектов, в число которых входят фильмы «Женское счастье», «Родственный обмен», трилогия «Любовь-морковь», «Королевство кривых зеркал», «Бульварное кольцо» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

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Миграция в Штаты


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте задержалась в России дольше всех из своей семьи. Певица до последнего скрывала свое отношение к СВО и давала концерты для российской публики. В конце 2023 года вокруг Орбакайте начали сгущаться тучи, и её призвали чётко сформулировать гражданскую позицию. Певица отказалась говорить о своей преданности, за что её добавили в чёрные списки и началась череда отмен концертов.

Усиживать на двух стульях к середине 2024 года Кристине было уже не под силу. Тогда она попрощалась с российской аудиторией и переключилась, по примеру молодого мужа Пугачевой, на гастроли по Европе, США и Израилю.

Попытки Орбакайте собрать как можно больше денег с концертов на родине не прошли бесследно. Некоторые страны Европы не захотели принимать у себя певицу, которая еще вчера пела для русских. В отдельных городах не нашлось любителей ее творчества, и продажи билетов были крайне низкими. А Латвия вообще официально отказала Кристине во въезде в страну, объяснив это соображениями безопасности.

А что сейчас?


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Концерты Кристины Орбакайте в США по-прежнему не имеют большого спроса. Ей приходится выступать в полупустых залах и снижать цены на билеты. Штаты переполнены бывшими российскими звездами, и все они выступают для русскоговорящей аудитории. Конкуренция артистов за зрителя и залы бешеная.

Сегодня свой день рождения Орбакайте встретила в Эстонии. По плану у певицы вечером концерт в Таллине. Поездка по Европе также предполагала выступления в родной для Кристины Литве. Однако на днях стало известно, премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас пригрозил артистке отменой концертов и предложил высказать ей четкую позицию по спецоперации на Украине.

«Те бывшие русские, которые оказывались в момент серьезных исторических испытаний в странах, враждебных их родине, они были вынуждены постоянно доказывать свою лояльность. Идите теперь ежедневно доказывайте свою лояльность, доказывайте, что вы настроены максимально русофобски. Они будут только вам эту планку поднимать», — прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян в эфире ТК НТВ.

Скандальное предложение латвийских властей стало неожиданностью для Орбакайте. Теперь ей придётся отменить свой концерт в Юрмале, который должен был состояться 1 июня. По предварительным оценкам, это приведёт к потере гонорара в размере 10 миллионов рублей.

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Минобороны: российские войска освободили Романовку в ДНР
25 мая 2025, 16:54

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населенный пункт Романовка в Донецкой народной Республике. Украинских боевиков выбили подразделения «Южной» группировки войск. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Перед этим сообщалось, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Целью СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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