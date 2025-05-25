Жители города Елабуга в Татарстане рассказали о взрывах и атаке БПЛА

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Жители Елабуги (Татарстан) говорят о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости», выкладывая видео со звуком от местных жителей.
Официального подтверждения инцидента пока нет.
Ранее пресс-службой Росавиации сообщалось, что аэропорт Нижнекамска был временно закрыт для приема и отправки рейсов из-за угрозы БПЛА ВСУ. Ограничения действуют с 22:05 мск.
Также ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию.
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Ранее пресс-службой Росавиации сообщалось, что аэропорт Нижнекамска был временно закрыт для приема и отправки рейсов из-за угрозы БПЛА ВСУ. Ограничения действуют с 22:05 мск.
Также ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию.
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Мария Моисеева