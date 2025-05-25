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Обломки БПЛА ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах

SHOT: Обломки летевшего на Москву БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Бронницах
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, публикуя кадры дрона.
Обломки БПЛА упали вечером. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию. По данным источника, жертв и пострадавших среди людей нет.

Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразили атаку еще двух БПЛА ВСУ, которые двигались к столице.

Ранее «Радио 1» передавало, что российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.

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Жители города Елабуга в Татарстане рассказали о взрывах и атаке БПЛА
25 мая 2025, 23:25

Фото: iStock/Naypong

Жители Елабуги (Татарстан) говорят о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости», выкладывая видео со звуком от местных жителей.
Официального подтверждения инцидента пока нет.

Ранее пресс-службой Росавиации сообщалось, что аэропорт Нижнекамска был временно закрыт для приема и отправки рейсов из-за угрозы БПЛА ВСУ. Ограничения действуют с 22:05 мск.



Также ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию.

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#пво
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Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами
25 мая 2025, 21:22

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Под Белгородом железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Новооскольском округе. В результате наезда состава произошёл взрыв, пострадавших нет.

Гладков пояснил, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. На участке в данный момент временно приостановлено движение поездов. На месте происшествия работают оперативные службы.

При этом не уточняется, какие повреждения получил сам поезд.

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#новости
#белгородская область
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«Доказывайте, что вы настроены по-русофобски»: убытки, запрет на въезд в Латвию и ультиматумы Литвы. Кристине Орбакайте — 54 года
25 мая 2025, 17:52

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Артистка, чье имя все чаще упоминают в негативном ключе, бывшая любимица публики Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, празднует свой 54-й день рождения. Дочь Аллы Пугачевой давно проживает в Майами и пытается достичь прежней популярности у местной аудитории. О том, как сложилась жизнь у бывшей российской звезды за океаном, читайте в материале «Радио 1».

Звездное детство


Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Кристина Орбакайте появилась на свет 25 мая 1971 года в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Молодые родители активно строили карьеру, а воспитанием Кристины занимались бабушки. Ранние годы детства девочки прошли в доме на Балтийском побережье в поселке Швянтой на западе Литвы.

В тот момент, когда Орбакайте было всего четыре года, её родители приняли решение о разводе. После этого ей пришлось оставить курортный посёлок и переехать в Москву, где она начала заниматься музыкой и танцами.

В семь лет она уже появится на телевидении — с песней «Солнышко смеётся» в передаче «Весёлые нотки», а в возрасте 13 лет сыграет главную роль в знаменитой картине Ролана Быкова «Чучело».

Карьера в России


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

В 1992 году она начала сольную карьеру, выступив с песней «Поговорим» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой. Через два года вышел её первый альбом «Верность», а в 1996 году — второй, «Ноль часов ноль минут».

К началу 2000-х Кристина Орбакайте была признана одной из популярнейших певиц России. Однако ее вокал мало чем отличался от других исполнителей, если и не был хуже. Но у Кристины было большое преимущество: ее мама на тот момент уже носила титул Примадонны и имела значительное влияние в мире шоу-бизнеса.

«Понятно, что без Аллы Борисовны просто девушке Кристине Орбакайте было бы сложно обратить на себя внимание, не то что пробиться в шоу-бизнес. Орбакайте была просто артисткой с хорошей хореографической подготовкой, таких много на любом кастинге. В 1990-х таким было очень сложно без связей, без знакомств и денег достичь чего-либо. Да, крыша у нее была хорошая. С ней были готовы работать лучшие мастера, чтобы слепить из Орбакайте хоть что-то», — рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Помимо музыкальной карьеры, Кристина осваивала индустрию кино. Среди ранних работ Орбакайте числятся картины «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», «Благотворительный бал», «Новейшие приключения Буратино».

В 1998 году певица заочно окончила актёрский факультет РАТИ и продолжила активно работать в кино. В настоящий момент ее фильмография насчитывает более 45 проектов, в число которых входят фильмы «Женское счастье», «Родственный обмен», трилогия «Любовь-морковь», «Королевство кривых зеркал», «Бульварное кольцо» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

«Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года
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Миграция в Штаты


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте задержалась в России дольше всех из своей семьи. Певица до последнего скрывала свое отношение к СВО и давала концерты для российской публики. В конце 2023 года вокруг Орбакайте начали сгущаться тучи, и её призвали чётко сформулировать гражданскую позицию. Певица отказалась говорить о своей преданности, за что её добавили в чёрные списки и началась череда отмен концертов.

Усиживать на двух стульях к середине 2024 года Кристине было уже не под силу. Тогда она попрощалась с российской аудиторией и переключилась, по примеру молодого мужа Пугачевой, на гастроли по Европе, США и Израилю.

Попытки Орбакайте собрать как можно больше денег с концертов на родине не прошли бесследно. Некоторые страны Европы не захотели принимать у себя певицу, которая еще вчера пела для русских. В отдельных городах не нашлось любителей ее творчества, и продажи билетов были крайне низкими. А Латвия вообще официально отказала Кристине во въезде в страну, объяснив это соображениями безопасности.

А что сейчас?


Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*@orbakaite_k)

Концерты Кристины Орбакайте в США по-прежнему не имеют большого спроса. Ей приходится выступать в полупустых залах и снижать цены на билеты. Штаты переполнены бывшими российскими звездами, и все они выступают для русскоговорящей аудитории. Конкуренция артистов за зрителя и залы бешеная.

Сегодня свой день рождения Орбакайте встретила в Эстонии. По плану у певицы вечером концерт в Таллине. Поездка по Европе также предполагала выступления в родной для Кристины Литве. Однако на днях стало известно, премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас пригрозил артистке отменой концертов и предложил высказать ей четкую позицию по спецоперации на Украине.

«Те бывшие русские, которые оказывались в момент серьезных исторических испытаний в странах, враждебных их родине, они были вынуждены постоянно доказывать свою лояльность. Идите теперь ежедневно доказывайте свою лояльность, доказывайте, что вы настроены максимально русофобски. Они будут только вам эту планку поднимать», — прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян в эфире ТК НТВ.

Скандальное предложение латвийских властей стало неожиданностью для Орбакайте. Теперь ей придётся отменить свой концерт в Юрмале, который должен был состояться 1 июня. По предварительным оценкам, это приведёт к потере гонорара в размере 10 миллионов рублей.

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Минобороны: российские войска освободили Романовку в ДНР
25 мая 2025, 16:54

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населенный пункт Романовка в Донецкой народной Республике. Украинских боевиков выбили подразделения «Южной» группировки войск. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Перед этим сообщалось, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Целью СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область
25 мая 2025, 14:20

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Вертолёт президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников ВСУ. Это произошло во время посещения главой государства Курской области, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире программы «Вести Недели» на телеканале «Россия 1».
Он уточнил, что российские военные оперативно и успешно отразили массированную атаку украинских дронов и полностью обеспечили безопасность Путина.

В районах перемещения вертолёта президента силами ПВО были сбиты 46 дронов.

Отмечается, что это произошло 20 мая, когда российский лидер впервые после освобождения Курской области посетил регион.

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