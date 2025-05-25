Фото: iStock/Olena Bartienieva
Обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, публикуя кадры дрона.
Обломки БПЛА упали вечером. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию. По данным источника, жертв и пострадавших среди людей нет.
Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразили атаку еще двух БПЛА ВСУ, которые двигались к столице.
Ранее «Радио 1» передавало, что российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.
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Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразили атаку еще двух БПЛА ВСУ, которые двигались к столице.
Ранее «Радио 1» передавало, что российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.
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Мария Моисеева