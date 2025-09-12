ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников, атака ВСУ продолжается

12 сентября 2025, 05:04

Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили более 20 дронов, атака ВСУ продолжается

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над территорией Ленинградской области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Отражение атаки продолжается, доложил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





Ранее сообщалось, что системы ПВО работают по воздушным целям над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга.





«В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», — уточнил Дрозденко.