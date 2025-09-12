Достижения.рф

ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников, атака ВСУ продолжается

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над территорией Ленинградской области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Отражение атаки продолжается, доложил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.



Ранее сообщалось, что системы ПВО работают по воздушным целям над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга.

«В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», — уточнил Дрозденко.
В ночь с 11 на 12 сентября ВСУ также атаковали Московскую область. Силы ПВО Минобороны начали сбивать летящие на Москву беспилотники в 01:27 (мск). Общее количество уничтоженных БПЛА уже достигло девяти штук.
Мария Моисеева

