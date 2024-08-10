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Стратегию боевиков ВСУ под Курском разработал альянс НАТО, утверждает в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник американского Минобороны Стивен Брайен.
«Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО», — сказано в статье.По словам аналитика, украинские неонацисты проверяют план, которым смогут воспользоваться в НАТО при возможных боевых действиях на европейской территории.
В Национальном антитеррористическом комитете информировали о введении режима контртеррористической операции под Брянском, Курском и Белгородом. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на приграничных территориях Курской области 6 августа. Аналитики отмечали, что подобные действия киевского режима лишь убедят Россию в том, что с Украиной нельзя вести переговоры.
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