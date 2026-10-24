Бывший главный тренер «Акрона» назвал фаворита в дерби ЦСКА — «Спартак»
Футболист Тедеев: у «Спартака» больше шансов на победу в дерби
Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Встреча пройдёт 25 октября на «ВЭБ Арене» и начнётся в 16:00 мск.
В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что у «Спартака» шансов на победу в дерби побольше, чем у ЦСКА.
«Если брать психоэмоциональную составляющую, то фаворитом является «Спартак». Если говорить об игровых кондициях, то здесь равенство. По уровню мастерства у красно-белых преимущество. Сложно предсказать итог, но у «Спартака» шансов на победу побольше. Переживаю, что у ЦСКА не лучшая ситуация в атаке. Хочется, чтобы они перестроили игру, увеличив количество футболистов в центре поля», — сказал Заур Эдуардович.Тедеев считает Кисляка и Облякова сильными игроками, но ЦСКА нужен ещё один футболист. Тренеру важно, как проявит себя Глебов, умеющий играть в нападении. Ключевой для ЦСКА, по мнению мужчины, станет игра в середине поля, поскольку Лусиано пока не набрал нужную форму. Если он заиграет, армейцам станет намного легче.