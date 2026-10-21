Медведев иронично прокомментировал страх Мерца перед Россией

21 октября 2026, 23:27

Медведев саркастично отреагировал на слова Мерца о влиянии РФ на немецкое общество

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев саркастично отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о влиянии РФ на Германию. Свое мнение он выразил на личной странице в соцсети X.





Ранее Мерц признался, что сейчас его больше всего беспокоит не состояние экономики в стране, не ситуация в Евросоюзе и даже не отношения с США или Китаем. Главной тревогой канцлера ФРГ оказалось влияние, которое Россия оказывает на немецкое общество. Медведев с иронией оценил подобные приоритеты Мерца.



«Отличный канцлер! Как вам, немцам, повезло», — написал Медведев, сопроводив публикацию смеющимся эмодзи.