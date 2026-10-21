Медведев иронично прокомментировал страх Мерца перед Россией
Медведев саркастично отреагировал на слова Мерца о влиянии РФ на немецкое общество
Зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев саркастично отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о влиянии РФ на Германию. Свое мнение он выразил на личной странице в соцсети X.
Ранее Мерц признался, что сейчас его больше всего беспокоит не состояние экономики в стране, не ситуация в Евросоюзе и даже не отношения с США или Китаем. Главной тревогой канцлера ФРГ оказалось влияние, которое Россия оказывает на немецкое общество. Медведев с иронией оценил подобные приоритеты Мерца.
«Отличный канцлер! Как вам, немцам, повезло», — написал Медведев, сопроводив публикацию смеющимся эмодзи.Вчера «Радио 1» передавало, что президент РФ Владимир Путин провёл встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и сообщил ему, что Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры. Подробности читайте здесь.