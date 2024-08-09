В Липецке обнародовали данные о количестве пострадавших

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Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. В настоящее время все они проходят обследование в местных больницах.
В Липецкой области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек. Артамонов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор информировал о массированной атаке БПЛА на Липецк, которая привела к повреждению объекта энергетической инфраструктуры и нарушениям в электроснабжении. В связи с этим на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
В населенных пунктах Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка проводится эвакуация жителей для обеспечения их безопасности.
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Ранее губернатор информировал о массированной атаке БПЛА на Липецк, которая привела к повреждению объекта энергетической инфраструктуры и нарушениям в электроснабжении. В связи с этим на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
В населенных пунктах Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка проводится эвакуация жителей для обеспечения их безопасности.
«По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа», — сообщил Артамонов.
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Елена Перлова