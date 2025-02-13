Артамонов: Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников

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Липецкая область подверглось массированной атаке беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
«ВНИМАНИЕ! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — пишет Артамонов в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о взрывах в Липецкой области. Ранее в Липецке и городском округе ввели красный уровень опасности на фоне угрозы налета дронов. Также в ночь на 13 февраля атаке беспилотников подверглась Брянская область. Помимо этого, в белорусском Гомеле столкнулись с налетом БПЛА.
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