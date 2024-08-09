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В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации. Сегодня ночью Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.
Он выразил уверенность, что местные жители с пониманием отнесутся к этому решению. Помимо этого, Артамонов заявил, что еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек. Кроме того, губернатор сообщил, что на текущий момент в списке пострадавших после атаки девять человек. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь.
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«Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности», — написал губернатор.
Он выразил уверенность, что местные жители с пониманием отнесутся к этому решению. Помимо этого, Артамонов заявил, что еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек. Кроме того, губернатор сообщил, что на текущий момент в списке пострадавших после атаки девять человек. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь.
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Дарья Осипова