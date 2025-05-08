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В Липецкой области прогремел взрыв, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Взрыв прогремел в Липецкой области. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет telegram-канал.
Взрыв прогремел над регионов в районе 3:50 по московскому времени. Перед этим жители слышали звук мотора. Предварительно, причиной взрыва является работа ПВО по вражескому беспилотнику. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших и разрушениях на данный момент неизвестно. В региона объявлен режим воздушной опасности.
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