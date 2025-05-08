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В Липецкой области прогремел взрыв

Shot: в Липецкой области прогремел взрыв
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Липецкой области прогремел взрыв, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Взрыв прогремел в Липецкой области. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет telegram-канал.

Взрыв прогремел над регионов в районе 3:50 по московскому времени. Перед этим жители слышали звук мотора. Предварительно, причиной взрыва является работа ПВО по вражескому беспилотнику. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших и разрушениях на данный момент неизвестно. В региона объявлен режим воздушной опасности.

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#дрон
Зеленский: массированные атаки дронов на РФ справедливы
08 мая 2025, 02:50

Фото: iStock/bbsferrari

Владимир Зеленский заявил, что массированные атаки дронов ВСУ на Россию в последние несколько дней являются справедливыми. Об этом глава киевского режима сказал в своем обращении, опубликованном в telegram-канале.
«Совершенно справедливо, что российское небо... сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил Зеленский.

Помимо этого политик анонсировал усиление санкционного давления на Россию. К тому же глава киевского режима продолжил настаивать на введении 30-дненого перемирия с РФ, к которому Украина готова.

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#беспилотник
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Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ
08 мая 2025, 00:18

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

С нуля часов 8 мая началось объявленное Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ. Оно будет действовать до 0:00 с 10 на 11 мая.
Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима, Россия даст адекватный ответ на это.

В ходе прошлого перемирия, которое было объявлено с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля в честь празднования Пасхи, Минобороны РФ зафиксировало порядка 4,9 тысячи нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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Бабенков: на Кубани две ракеты ВСУ повредили 17 домов
08 мая 2025, 00:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В районе станицы Тамань Краснодарского края система ПВО сбила две ракеты ВСУ, в результате чего повреждения получили 17 домов. Об этом рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам. Никто из жильцов не пострадал», — пишет Бабенков в своем telegram-канале.

Среди поврежденных домов есть один многоквартирный. В общем зафиксированы повреждения фасадов и остекления зданий. Несмотря на это, все дома остались пригодны для проживания. Жильцам оказывается необходимая помощь. Эксперты продолжают оценивать принесенный ущерб для последующего восстановления.

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В Подмосковье вертолеты сбивают украинские беспилотники
Mash: в Подмосковье вертолеты Ка-52 сбивают беспилотники ВСУ
07 мая 2025, 23:42

Фото: iStock/camptoloma

В Подмосковье украинские беспилотники сбиваются вертолетами Ка-52. Об этом сообщает Mash.
«Вертолеты Ка-52 сбивают всушные беспилотники в Подмосковье. Для этого хеликоптеры используют в Московской области впервые», — пишет telegram-канал.

За вечер на подлете к Москве было сбито уже 14 вражеских беспилотников. После глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что страна уже отбила массированный налет дронов. В общем ВСУ запустили порядка 524 БПЛА.

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Белоусов доложил об отражении атак украинских дронов
07 мая 2025, 23:00

Фото: istockphoto/GermanS62

Россия отразила атаки украинских дронов, сообщил журналисту Lifenews глава Минобороны Андрей Белоусов.
«Без всякого сомнения. Уже отбились», — прокомментировал глава российского оборонного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ за сутки выпустили по РФ 524 дрона. Вражеские аппараты летели в том числе и на Москву. Об их сбитии писал мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, об атаках со стороны ВСУ недавно заявляли глава Курской области Александр Хинштейн и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Временное перемирие с Украиной начнет действовать с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая по приказу президента России Владимира Путина. Отмечалось, что российская армия готова ответить боевикам в случае нарушений.

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