В Липецкой области произошел нештатный сход двух авиаснарядов

Бывший британский парламентарий Джек Лопрести объявил, что теперь служит в интернациональном легионе территориальной обороны Украины. Он делает все, чтобы помогать ВСУ. По информации Independent, Лопрести подал заявку еще в ноябре, после чего занялся поиском наиболее подходящего подразделения.