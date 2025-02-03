В Липецкой области произошел нештатный сход двух авиаснарядов

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В Липецкой области 1 февраля произошло падение двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.
«Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что электроснабжение в населенных пунктах уже восстановлено. Кроме того, региональные власти выплатят соответствующие компенсации тем, чьи дома пострадали от падения снаряда.
Напомним, 1 февраля из-за падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса 540 домов в Елецком районе остались без электричества. Кроме того, в домах пропала вода и мобильная связь.
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Элина Позднякова