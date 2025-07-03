В Мордовии объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: iStock/rancho_runner

Власти Мордовии объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает региональное правительство.



«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия. При необходимости звоните 112», — передают власти в своем telegram-канале.

На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Липецкую область. В небе над регионом прогремело не менее 15 взрывов. Предварительно, их источников является работа ПВО по вражеским целям.
Иван Мусатов

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