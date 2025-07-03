В небе над Липецкой областью прогремело не менее 15 взрывов из-за атаки БПЛА ВСУ

03 июля 2025, 04:30

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Липецкой областью прогремело не менее 15 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Mash.







«Местные говорят: услышали около 15 громких взрывов в Европейском и Измайловском районах. Предварительно, работает ПВО», — передает telegram-канал.