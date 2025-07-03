В небе над Липецкой областью прогремело не менее 15 взрывов из-за атаки БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Липецкой областью прогремело не менее 15 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Mash.



«Местные говорят: услышали около 15 громких взрывов в Европейском и Измайловском районах. Предварительно, работает ПВО», — передает telegram-канал.

На данный момент известно, что взрывы прогремели в небе и над Воронежской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате падения обломков беспилотника пострадал частный дом.
Иван Мусатов

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