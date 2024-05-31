В Литве одобрили удары ВСУ по Белоруссии

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Украина должна иметь возможность обстреливать российские военные объекты, даже если они находятся не на территории России. Этим заявлением министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии.
Журналист «Радио Свобода»* задал политику вопрос о том, должна ли украинская армия наносить удары по российским военным объектам, находящимся на территории Белоруссии. Министр ответил, что Украина должна иметь возможность защитить себя. Поэтому даже если цель находится на территории другого государства, ВСУ имеют право нанести по ней удар.
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Анастасия Чинкова