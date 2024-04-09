ВС РФ двумя авиабомбами взорвали Харьковский авиаремонтный завод по производству БПЛА

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ВКС России выпустили две авиационные бомбы «ФАБ» по Харьковскому авиаремонтному заводу, где производили и хранили беспилотники для ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Харьковской области.
«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного завода», — цитирует РИА Новости Лебедева.
Он уточнил, что на поражённом заводе производили беспилотники для ВСУ. Хранили их в подземных складских помещениях.
Лебедев добавил, что в Харьковской области есть достаточно много потенциальных целей для ВС РФ.
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Элина Позднякова