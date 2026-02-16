В ЛНР сын убил мать и украл деньги за смерть брата на СВО
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери и хищении у нее ценностей и денег, полученных семьей после гибели старшего сына на СВО.
Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. По ее словам, после доставки в подразделение СК задержанный признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве из корыстных побуждений.
Как уточнила Марковская, в августе 2025 года дочь погибшей, не сумев связаться с матерью, приехала к ней домой в Свердловск. В доме она заметила следы крови, а затем на участке обнаружила тело пожилой женщины в выгребной яме, присыпанное строительным мусором. На место выехали следователи и криминалисты, которые зафиксировали улики и установили пропажу драгоценностей, банковской карты и денежных средств.
Под подозрение сразу попал сын погибшей, ранее отбывавший срок за убийство и, по данным следствия, злоупотреблявший алкоголем и наркотиками. После совершения преступления он скрылся и долгое время прятался, живя в землянках и заброшенных домах на территории ЛНР.
Читайте также: