В ЛНР сын убил мать и украл деньги за смерть брата на СВО

16 февраля 2026, 20:35

В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего выплаты за смерть старшего брата на СВО

Фото: медиасток.рф

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери и хищении у нее ценностей и денег, полученных семьей после гибели старшего сына на СВО.