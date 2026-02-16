Напавшему с ножом на прихожанок храма избрали меру пресечения

16 февраля 2026, 19:23

Жителя Челябинска арестовали за нападение с ножом на прихожанок храма

Фото: iStock/Alexander Semenov

Суд отправил под стражу 25-летнего жителя Челябинска, который напал с ножом на двух женщин в храме. Об этом сообщает СУ СК России по региону в мессенджере MAX.