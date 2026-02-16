Напавшему с ножом на прихожанок храма избрали меру пресечения
Суд отправил под стражу 25-летнего жителя Челябинска, который напал с ножом на двух женщин в храме. Об этом сообщает СУ СК России по региону в мессенджере MAX.
Молодого человека арестовали до 15 апреля 2026 года. Он обвиняется по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК — в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
По версии следствия, фигурант совершил нападение утром 15 февраля в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» во время богослужения. Он ранил ножом двух прихожанок 53 и 74 лет. Пострадавших доставили в больницу, одной из них наложили повязку, другой зашили рану.
