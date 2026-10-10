Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на российский регион
Шесть жителей Ростовской области пострадали при ночной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его словам, двоим пострадавшим медики помогли на месте, еще четверых госпитализировали. Двух человек отпустили на амбулаторное лечение после обработки ран. В больницах остаются два пациента в состоянии средней тяжести, одному раненому оказывают экстренную хирургическую помощь.
Всего за ночь над регионом подавили свыше сотни беспилотников. В Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске — незаселенная новостройка, а в Азове — два судна. Предварительно, погибших и пострадавших на борту нет.
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на местах ЧП и ликвидировать возникшие возгорания. Информация о разрушениях пока уточняется — этим занимаются муниципальные комиссии.
Читайте также: