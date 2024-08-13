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Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит РФ допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, допустит ли Россия проверку ООН в Курскую область. По словам специалиста, все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.
Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Военэксперт Литовкин: новое назначение стало вызовом для Дюмина
Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, допустит ли Россия проверку ООН в Курскую область. По словам специалиста, все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.
«Сколько раз уже было, когда приезжали с проверками на атомную станцию или на линию боевого соприкосновения, когда Киев воевал против Донбасса. Сколько им было показано фактов, а они на это смотрят, интерпретируют по-своему и выдают абсолютно ложную информацию. Какие организации будут там представлены и кто будет заниматься подобными проверками? Это задача российских соответствующих инстанций приглашать и отбирать тех, кто не дискредитировал себя ложью и дезинформацией. Как показывает практика, такая информация не доходит до западных потребителей и СМИ», — объяснил он.
Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова