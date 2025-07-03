В Луганске произошел взрыв рядом с открытием выставки по операции «Поток»
Взрыв прогремел рядом с местом выставки по операции «Поток» в Луганске. Об этом в четверг, 3 июля, пишет РИА Новости. Инцидент произошел неподалеку от краеведческого музея в центре города, где проходило мероприятие.
Операция «Поток» проходила в марте этого года, когда ВС РФ по газопроводу пробрались в тыл боевиков ВСУ. За два дня бойцы прошли примерно 15 километров. Штурм позволил освободить Суджу в Курской области и ряд населенных пунктов. Операция планировалась с участием спецназовцев из отряда «Ветераны», которые в прошлом году скрытно зашли в Авдеевку по коллектору.
Курская область была освобождена от украинских боевиков 26 апреля 2025 года. Украина вторглась в российский регион в августе 2024 года.
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