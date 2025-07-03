В Луганске произошел взрыв рядом с открытием выставки по операции «Поток»

03 июля 2025, 13:19

Фото: istockphoto/irontrybex

Взрыв прогремел рядом с местом выставки по операции «Поток» в Луганске. Об этом в четверг, 3 июля, пишет РИА Новости. Инцидент произошел неподалеку от краеведческого музея в центре города, где проходило мероприятие.