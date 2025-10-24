Достижения.рф

В Луганске умер мужчина, пнувший колонку с песней украинской группы «Океан Эльзы»

Фото: iStock/gorodenkoff

В Луганске скончался мужчина, пострадавший при взрыве колонки с песней украинской группы «Океан Эльзы». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Напомним, что накануне в городе произошёл страшный инцидент. Прохожий пнул стоящую на улице колонку, из которой играла песня на украинском языке. Однако в устройство было вшито взрывное устройство, которое сдетонировало, оторвав мужчине ногу.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Однако, несмотря на усилия врачей, он так и не пришёл в сознание и скончался.

Также получила ранения его жена. Она сейчас находится в лечебном учреждении, где получает необходимую медицинскую помощь.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0