В Луганске умер мужчина, пнувший колонку с песней украинской группы «Океан Эльзы»
В Луганске скончался мужчина, пострадавший при взрыве колонки с песней украинской группы «Океан Эльзы». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что накануне в городе произошёл страшный инцидент. Прохожий пнул стоящую на улице колонку, из которой играла песня на украинском языке. Однако в устройство было вшито взрывное устройство, которое сдетонировало, оторвав мужчине ногу.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Однако, несмотря на усилия врачей, он так и не пришёл в сознание и скончался.
Также получила ранения его жена. Она сейчас находится в лечебном учреждении, где получает необходимую медицинскую помощь.
