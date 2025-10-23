Взрыв в Луганске признали терактом
Взрыв в Луганске, при котором пострадали два человека, признали терактом. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по ЛНР Елена Марковская.
По ее словам, после осмотра места происшествия сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 УК, части 1 статьи 222.1 УК и части 1 статьи 223.1 УК.
«Назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавила Марковская.По данным телеграм-канала «Mash на Донбассе», инцидент произошел на улице Черноморской в Артемовском районе. Неизвестные оставили там Bluetooth-колонку, из которой звучала музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих заметил устройство и пнул его ногой – в этот момент раздался хлопок, и мужчине оторвало ногу. Глава Минздрава республики Наталия Пащенко уточнила, что всего пострадали два человека.