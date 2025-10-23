Взрыв в Луганске признали терактом

23 октября 2025, 17:23

После взрыва колонки с украинской музыкой в Луганске завели дело о теракте

Фото: iStock/Akintevs

Взрыв в Луганске, при котором пострадали два человека, признали терактом. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по ЛНР Елена Марковская.





По ее словам, после осмотра места происшествия сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 УК, части 1 статьи 222.1 УК и части 1 статьи 223.1 УК.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавила Марковская.