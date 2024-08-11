В Луганске захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Останки бойцов спецоперации захоронены на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганской народной республике, пишет РИА Новости. Церемонию организовали при поддержке региональной Военной комендатуры, а также СК России.
«Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека. Донбасс и Россия стоят не только на страже своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону», — сказала региональный омбудсмен Анна Сорока.Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики. Президент России Владимир Путин озвучил мирный план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ и снять с России все санкции.
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Никита Кротов