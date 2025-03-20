В Луховицах проходит концерт тура «Чтобы Победить. Вместе»

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
В Луховицах 20 марта проходит концерт музыкантов Алексея Поддубного (Джанго) и Сергея Бобунца в рамках тура «Чтобы Победить. Вместе».
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
Исполнители уже не раз выступали вместе – и всегда с неизменным успехом у зрителей. В марте прошлого года они дали концерты в Донбассе, в том числе в Авдеевке, где прозвучала их совместная песня «Мы вернёмся».
Концерт в Луховицах проходит в Районном доме культуры «Старт». В городе расположен Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина.
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
С 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Минобороны России в стране проходит проект «Чтобы Победить». Это масштабный̆ музыкально-просветительский концертный тур. Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей.
Основа мероприятий – концертные выступления Джанго и Бобунца в сопровождении полного состава музыкантов. Это лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища».
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
Во время концерта на светодиодных экранах транслируются тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, усиливающие эффект восприятия у зрителей. В программу концерта включены выступления выдающихся современных поэтов, в частности Влада Маленко.
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Исполнители уже не раз выступали вместе – и всегда с неизменным успехом у зрителей. В марте прошлого года они дали концерты в Донбассе, в том числе в Авдеевке, где прозвучала их совместная песня «Мы вернёмся».
«Мы вместе записали песню, которую написал Сергей. Это было около полутора лет назад. Был снят клип. С этой песней мы ездили в только что освобождённую Авдеевку в прошлом феврале. Там она прошла боевое крещение. Это настоящая, честная, искренняя песня. Её мы, конечно, тоже будем играть в Луховицах. Мы проехали уже более половины городов, которые намечали. Были в Новосибирске, в Иркутске, Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Будет ещё концерт в Москве и в Воронеже», – сказал певец, композитор, общественный деятель, автор Всероссийского движения «Чтобы Победить» Алексей Поддубный (Джанго).Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
Концерт в Луховицах проходит в Районном доме культуры «Старт». В городе расположен Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина.
«Почему мы поехали по авиационным заводам? Всё началось с того, что мы ездили на фронт. Но в прошлом году на гастролях я попал на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. И нам там ребята сказали: вот вы поддерживаете бойцов, а у нас тут люди тоже работают, не щадя себя, с полной самоотдачей. Неплохо было бы их тоже поддерживать. Так нам пришла идея, что нужно поехать по городам, в которых есть авиационные заводы. В каждом городе у нас творческие встречи с сотрудниками заводов. Мы общаемся, поём песни под гитару», – рассказал композитор, поэт, продюсер, лидер движения «Вечно Молодой» Сергей Бобунец.
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
С 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Минобороны России в стране проходит проект «Чтобы Победить». Это масштабный̆ музыкально-просветительский концертный тур. Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей.
Основа мероприятий – концертные выступления Джанго и Бобунца в сопровождении полного состава музыкантов. Это лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища».
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»
Во время концерта на светодиодных экранах транслируются тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, усиливающие эффект восприятия у зрителей. В программу концерта включены выступления выдающихся современных поэтов, в частности Влада Маленко.
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Лора Луганская