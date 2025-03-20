Глава Раменского округа встретился с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В Раменском округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, руководителем которого является Александр Кулик. Организация была создана в феврале 2025 года и объединяет людей, оказывающих поддержку семьям бойцов и помогающих ветеранам боевых действий с трудоустройством, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Система помощи ветеранам СВО строится на чётких стандартах и включает более 30 мер социальной поддержки. Среди них — медицинская помощь, протезирование, содействие в поиске работы, образовательные программы и бесплатные курсы для детей военнослужащих.
Администрация округа делает всё возможное, чтобы каждый, кто обратится за помощью, получил необходимую поддержку. В муниципалитете действуют Центр поддержки участников СВО и социальные координаторы, которые помогают решать вопросы ветеранов. Для удобства был создан официальный Telegram-канал Ассоциации, где можно получить актуальную информацию и задать интересующие вопросы.
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Администрация округа делает всё возможное, чтобы каждый, кто обратится за помощью, получил необходимую поддержку. В муниципалитете действуют Центр поддержки участников СВО и социальные координаторы, которые помогают решать вопросы ветеранов. Для удобства был создан официальный Telegram-канал Ассоциации, где можно получить актуальную информацию и задать интересующие вопросы.
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Дайана Хусинова