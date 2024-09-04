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В Махачкале задержали еще двух полицейских после гибели участника СВО

Baza: двое сотрудников ППС стали фигурантами дела о гибели участника СВО
04 сентября 2024, 09:00
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане задержали ещё двоих полицейских после смерти бойца спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы, об этом сообщает телеграм-канал «Baza».


По информации портала, задержанные — сотрудники ППС, которые применили силу к 48-летнему участнику СВО. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ранее был задержан ещё один правоохранитель.

Джабраилова доставили в участок из-за неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, он недавно вернулся из зоны СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделе полиции мужчине стало плохо, и последние минуты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли шокер, прыгали на его ногах и стояли у него на спине.

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#дагестан
Стало известно, что под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы
Сальдо: под удар по военному институту в Полтаве попали натовские инструкторы
04 сентября 2024, 09:14

Фото: iStock/Alex_Wang1

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тренировочный центр в Полтаве был базой, где преподавали иностранные инструкторы. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

Он рассказал, что теперь Вооруженные силы Украины действуют под руководством стран НАТО, которые поощряют отправку наемников. По его словам, для освоения территории необходимы центры обучения, где находятся натовские инструкторы, обучающие мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в эти центры.

Губернатор отметил, что российскими военными в Полтаве был уничтожен именно такой центр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#удар
#атака
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Появилась информация, что иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра
Сальдо: иностранцы готовят в Очакове десант ВСУ для форсирования Днепра
04 сентября 2024, 08:56

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью с агентством на ВЭФ он отметил, что боевики на постоянной основе предпринимают попытки высадиться на Кинбурнскую и Тендровскую косы.

«Напротив есть город Очаков, истинно русский город, но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники. Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — поделился Сальдо.

Он рассказал, что Вооруженных сил Украины каждый раз несут большие потери. По его словам, ВС РФ контролируют все острова на Днепре.

Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Кроме того, с осени прошлого года ВСУ предпринимали попытки удержать плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наемники
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В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве
Сухопутные войска ВСУ признали гибель военных при ударе в Полтаве
04 сентября 2024, 08:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Об этом было проинформировано в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных Вооруженных сил Украины.

«Есть десятки погибших и сотни раненых», — указано в публикации.

После произошедшего в Сухопутных войсках пообещали усилить меры по обеспечению безопасности личного состава, а также ужесточить требования к дисциплине и к командованию воинских частей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
#вс рф
#удар
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Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО
Генерал Алаудинов: в Курской области ведется решающий бой СВО
04 сентября 2024, 08:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов отметил, что обстановка в Курской области была очень тяжелая, когда «Ахмат» туда зашел. По его словам, в тот момент самой сложной задачей было то, что российские военные не могли определить местонахождение противника. Однако за сутки оно было установлено.

«За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе. Я так думаю, что долго вряд ли они вытянут», — рассказал он.

По словам командира, на Курское направление были переброшены самые оснащенные подразделения западной техникой. Алаудинов рассказал, что Киев планировал захватить Курскую АЭС и этим заставить Россию снять силы со всех участков фронта, а также пойти на переговоры на условиях Украины.

Офицер отметил, что ему было трудно представить, как конфликт может закончиться, учитывая, что Киеву передают значительное количество ресурсов. Необходимо было уничтожить боеспособные подразделения и технику.

В настоящее время боевики переместили все свои боеспособные подразделения под Курск, что привело к ослаблению линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что российские войска могут нанести украинским силам решающий удар и лишить их ключевых ресурсов.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — пояснил он.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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#конфликт
#курское направление
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#всу
#киев
#удар
#атака
#переговоры
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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ
Минобороны: силы ЧФ уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ
04 сентября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Кроме того, два вражеских БПЛА были уничтожены в Белгородской области, а по одному — над Черным морем и в Курской области.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее МО РФ сообщило, что в Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#оружие
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА
04 сентября 2024, 07:48

Фото: iStock/geyzer

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен в шесть утра. Он отметил, что там на момент прилета находился МиГ-29, а также большое количество БПЛА с реактивными двигателями.

«Обычно с «тревогой» самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — сказал он.

Подпольщик добавил, что недалеко от аэродрома недавно заселились тренирующиеся пилоты и их иностранные инструкторы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее солдат спецназа с позывным Спас заявил, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. По его словам, американская техника очень крепкая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
#владимир путин
#президент
#взрыв
#бпла
#операции
#лидер
#сво
#удар
#пилоты
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У ВСУ не хватает одного важного вида вооружений
Полковник Матвийчук указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ
04 сентября 2024, 06:20

Фото: istock/aapsky

Полковник Матвийчук указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезным дефицитом современной артиллерии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По словам Матвийчука, переданные Украине артиллерийские установки «Гвоздика», полученные от Болгарии, представляют собой устаревшую советскую технику, передает «Лента.ру». Это 122-миллиметровые гаубицы с дальностью стрельбы около 18 километров и противопульной броней, которые требуют тщательного ухода для поддержания работоспособности.

Эксперт отметил, что в условиях современных боевых действий «Гвоздика» не сможет существенно помочь ВСУ, так как она не подлежит автоматизации. Полковник указал на необходимость установки новых систем командных машин, которые, по его словам, доступны только в России, а натовские варианты не подходят.

«Артиллерия, которая была у ВСУ изначально, уже почти вышла из строя. То, что передает НАТО, представляет собой оборудование разных калибров, без системного подхода. Украине нужно фактически создавать артиллерию с нуля и автоматизировать ее. На данный момент мы видим дефицит современной артиллерии», — заключил Матвийчук.

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Пленный ВСУ заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС
Пленный Шкода: Сырский отдал приказ взорвать бомбу на Курской АЭС
04 сентября 2024, 06:12

Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ взорвать бомбу на Курской атомной электростанции (АЭС).
Шкода рассказал, что перед вторжением на российскую территорию солдатам была поставлена задача прорваться на территорию станции и заложить взрывчатку. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Сырский лично прибыл в расположение 9-й разведроты за день до наступления и дал указания военнослужащим, которые должны были участвовать в операции.

Согласно словам пленного, Сырский настаивал на быстром прорыве к АЭС. После его отъезда бойцы задали командирам вопрос о цели операции, на что офицеры ответили, что на станции необходимо заложить взрывчатку, что вызвало опасения у солдат. Они боялись, что погибнут от взрыва и радиации.

Пленный также пояснил, что план Киева заключался в совершении диверсии с дистанционным подрывом и обвинением России в теракте.

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Алаудинов: ВСУ потеряли в Курской области наиболее подготовленных бойцов
04 сентября 2024, 05:25

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Курской области, где потеряли часть наиболее подготовленных частей и наемников.
Алаудинов отметил, что украинские силы сосредоточили значительные ресурсы на атаке на приграничные районы Курской области, включая иностранные наемники и лучшие подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

«Серьезный акцент они сделали на этот прорыв, задействовали туда большое количество иностранцев и лучшие силы, которые у них есть. Я думаю, очень серьезный процент этих иностранцев и подготовленных сил и средств они потеряли уже», — заявил он.
По словам Алаудинова, российские войска успешно выбивают украинские батальоны, в результате чего выжившие бойцы эвакуируются в тыл. На их место прибывают новые подразделения, состоящие в основном из мобилизованных украинцев, которые были подготовлены за последние месяцы.

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