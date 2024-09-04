В Махачкале задержали еще двух полицейских после гибели участника СВО

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В Дагестане задержали ещё двоих полицейских после смерти бойца спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы, об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, задержанные — сотрудники ППС, которые применили силу к 48-летнему участнику СВО. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ранее был задержан ещё один правоохранитель.
Джабраилова доставили в участок из-за неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, он недавно вернулся из зоны СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделе полиции мужчине стало плохо, и последние минуты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли шокер, прыгали на его ногах и стояли у него на спине.
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