В Макеевке частный дом полностью сгорел после удара беспилотника ВСУ
Ночью 17 февраля Вооружённые силы Украины атаковали беспилотником частный дом в Червоногвардейском районе Макеевки.
Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что после попадания украинского дрона дом загорелся. Огонь уничтожил большую часть здания, полностью разрушил кровлю и хозяйственные постройки рядом.
«Удар пришёлся буквально в паре метров от стены дома, в результате удара начался пожар. <…> К счастью, жительнице этого дома удалось выбраться без ранений, но дом полностью уничтожен», — сообщил журналист.Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили на месте происшествия фрагменты беспилотника. По предварительным сведениям, дрон относится к самолётному типу. Следователи предполагают, что устройство произвели в одной из стран НАТО. Найденные осколки отправят на экспертизу, чтобы установить точную модель дрона.