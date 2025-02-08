Над российским регионом сбили БПЛА ВСУ самолетного типа

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Дрон ВСУ самолетного типа ликвидирован над территорией Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, пострадавших нет.
«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — сказано в публикации чиновника в Telegram-канале.Губернатор отметил, что представители оперативных служб работают на месте происшествия, разрушений нет.
Перед этим глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал, что в результате удара ВСУ по Макеевке пострадали десять человек. Уточнялось, что погибла одна девушка.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим осуществлял геноцид мирного населения в течение восьми лет.
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Никита Кротов