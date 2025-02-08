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Шесть ударов нанесено по подконтрольному ВСУ Гуляйполю, заявил в Telegram-канале назначенный киевским режимом руководитель Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров.
«Минимум шесть ударов нанесли (военные РФ — прим. ред.) по прифронтовому Гуляйполю», — сказано в публикации Федорова.Запорожская область вошла в состав России по результатам сентябрьского референдума в 2022 году. За данное решение проголосовало большинство. Кроме того, российскими регионами стали Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), а также Херсонская область.
Киевский режим не согласен с итогами голосования и продолжает обстрелы указанных территорий.
Перед этим стало известно, что над территорией Брянской области сбили украинский дрон самолетного типа.
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Никита Кротов