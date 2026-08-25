В Мали спасли двоих россиян после 755 дней в плену у террористов
В Мали спасли двух россиян, которые 755 дней были в плену у террористов — с июля 2024 года. Сейчас они проходят реабилитацию, после которой планируют принять участие в специальной российской операции на Украине.
Василий и Александр попали в плен во время боев при Тинзауатене. По словам одного из бойцов, ноги их были в цепях, стояла постоянная жара, питьевая вода была плохой, а кормили их исключительно макаронами.
«Многие знают о плене только по кино, там обычно можно сбежать, а в реальности было некуда — вокруг Сахара. Первый год еще была надежда на спасение, потом стало все равно. Бывали даже такие напряженные моменты, что мы просили убить нас», — рассказал Александр в интервью корреспонденту RT Дарье Вагановой.
Освобожденные россияне добавили, что боевиков в Мали поддерживают некоторые западные страны, в том числе Франция, а также Украина. Их обеспечивают оружием, техникой и деньгами.
Освободить пленников удалось благодаря действиям военных Главного управления Генштаба и Африканского корпуса ВС России. Кроме того, длительные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада» провел командующий ливийскими ВС генерал-полковник Саддам Хафтар. На сегодняшний день бойцы проходят реабилитацию на базе Африканского корпуса Минобороны России. После восстановления они планируют принять участие в СВО.