В Мали спасли двоих россиян после 755 дней в плену у террористов

25 августа 2026, 11:05

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В Мали спасли двух россиян, которые 755 дней были в плену у террористов — с июля 2024 года. Сейчас они проходят реабилитацию, после которой планируют принять участие в специальной российской операции на Украине.





Василий и Александр попали в плен во время боев при Тинзауатене. По словам одного из бойцов, ноги их были в цепях, стояла постоянная жара, питьевая вода была плохой, а кормили их исключительно макаронами.





«Многие знают о плене только по кино, там обычно можно сбежать, а в реальности было некуда — вокруг Сахара. Первый год еще была надежда на спасение, потом стало все равно. Бывали даже такие напряженные моменты, что мы просили убить нас», — рассказал Александр в интервью корреспонденту RT Дарье Вагановой.