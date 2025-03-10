В Малой Локне нашли тело героически погибшего комбата Чебнёва

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В освобожденном селе Малая Локня Курской области нашли тело командира Сергея Чебнева с позывным «Отмель», который 12 дней удерживал оборону в населенном пункте, превратив в крепость здание женской колонии. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.
«Бойцы 9 полка забрали тело своего комбата Сергея Чебнёва с позывным «Отмель» из «Брестской крепости» в Малой Локне. В августе прошлого года он руководил подразделениями на этом рубеже, но погиб, не дав полностью замкнуть кольцо вокруг колонии, в которой держали оборону его бойцы», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Еще в августе 2024 года бойцы его подразделения поклялись вернуться и найти тело комбата и других павших товарищей.
10 марта это обещание было выполнено. По данным ТАСС, тело обнаружили и забрали из-под завалов здания в районе женской колонии.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на днях вручил супруге Чебнева Золотую звезду Героя России. Звания военный был удостоен посмертно. У него осталось трое детей.
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Элина Позднякова