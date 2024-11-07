В США рассказали, чего лишилась Украина

По данным Минобороны РФ за последние сутки противник понес потери в 1830 человек на всех направлениях. Наибольшие утраты зафиксированы в зонах ответственности российских группировок «Запад», «Юг» и «Центр». О том, где развернулись самые ожесточенные бои и как складывается обстановка в курском приграничье расскажет «Радио 1».