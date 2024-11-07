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В США рассказали, чего лишилась Украина

Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинской армии больше нет
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинской армии больше нет, имеются лишь соединения, которые разрознены, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома», — прокомментировал эксперт.
Со слов военного, российские силы избегают лишних потерь, действуя обдуманно и аккуратно, настигая тем самым боевиков ВСУ. Кроме того, добавил аналитик, украинские военнослужащие не могут оправиться от российских авиаударов.



«На Украине все кончено, и я думаю, что все в Европе это уже понимают», — резюмировал Макгрегор.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Кременная балка в ДНР
07 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Leestat

Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, по информации оборонного ведомства, нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад территориальной обороны и 12-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

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#рф
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Спецназ Росгвардии нанёс удар по группе пехоты ВСУ в Курской области
07 ноября 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили группу украинской пехоты, возвращавшуюся с боевого задания в Курской области. Удар был нанесён с использованием дрона-камикадзе.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Группа военнослужащих ВСУ, возвращающаяся с задания, была обнаружена разведчиками. Координаты передали командованию Росгвардии. Далее в дело вступили операторы беспилотников. После наведения скопление живой силы противника было уничтожено ударным дроном-камикадзе.

Сообщается, что одновременно был нанесён артиллерийский удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположение которого было заранее выяснено разведкой. Цель была успешно поражена, в этом пункте больше никто не дислоцируется, сообщили в ведомстве.

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#курская область
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Стало известно, в чью пользу складывается ситуация в зоне СВО
Шойгу: ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Киева
07 ноября 2024, 11:58

Сергей Шойгу (Фото: сайт Кремля)

Обстановка на поле боевых действий складывается не в пользу Украины, теперь Западу предстоит решить, стоит ли продолжать финансировать киевский режим или же начать договариваться. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Трампа «исторической и убедительной», а саму беседу с новым президентом — «чудесной». Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.

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Военкор Коц: Российские войска не позволят ВСУ спокойно уйти из Курской области
07 ноября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Киев не сможет спокойно и безболезненно отвести войска из Курской области. Этого не позволят сделать подразделения Вооружённых сил РФ.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил украинским спикерам, которые рассуждают на тему вывода частей ВСУ из Курской области, что у российских военных на этот счёт может быть своё мнение.

«Почему-то (...) не учитываются действия России. С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — задаётся вопросом военкор.

Коц привёл в пример события 2014 года, когда ополченцы Донецкой Народной Республики не дали Украине спокойно отвести войска из Иловайска и последние попали в так называемый котёл. Украинцев в Курской области не ждали и не приглашали, но и уйти оттуда спокойно им никто не даст, заключил корреспондент.

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#курская область
#военкор
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ФСБ: взорвавший автомобиль кандидата в судьи в Бердянске собирался на Украину
07 ноября 2024, 11:11

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Взорвавший авто кандидата в судьи в Бердянске Запорожской области хотел уехать на Украину, сообщили в ФСБ России.
«С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска», — сказал злоумышленник на кадрах, распространенных ведомством.
Фигурант дела о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств, с его слов, заложил 30 сентября устройство под машину, а затем «должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии в Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов».

Взрывчатка сдетонировала 2 октября, никто не пострадал. Задержанный сейчас находится под стражей.

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ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Марочко: ВСУ выгоняют из домов жителей Боровой и устраивают там склады

Вывод войск из Курской области, поражение ВСУ в Плехово и освобождение Антоновки: последние новости СВО
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ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
07 ноября 2024, 10:43

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы установили огневой контроль последней крупной трассы, которую ВСУ использовали для снабжения группировки, засевшей в Великой Новоселке на юго-западе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Последняя крупная трасса, по которой снабжается группировка противника в Великой Новоселке, теперь под огневым контролем российской артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке сообщал, что всё больше городов на Донбассе переходят под контроль российских военных. В районе Курахово украинские войска может ожидать то же, что было в Угледаре и Селидово — они могут попасть в окружение.

По его словам, российские войска уже заняли село Максимовка, расположенное юго-западнее Курахово. Теперь части ВС РФ обходят город как оттуда, так и с северо-востока. ВСУ не имеют здесь как достаточного количества резервов, так и укреплённой линии обороны.


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Марочко: ВСУ выгоняют из домов жителей Боровой и устраивают там склады
07 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/zabelin

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) принудительно выселяют из домов жителей посёлка Боровая в Харьковской области. Они устраивают там склады для хранения боекомплекта, вооружений и техники.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские военные очень нервно ведут себя на фоне приближения частей Вооружённых сил РФ. Они выгоняют местных жителей и оборудуют в их домах и подвалах оборонительные позиции и складские помещения.

Эксперт также добавил, что в указанном населённом пункте уже зафиксированы неоднократные случаи грабежей и мародёрства со стороны украинских боевиков. У местного населения становится всё больше оснований ждать прихода российских военных, заключил Марочко.

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#лнр
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Вывод войск из Курской области, поражение ВСУ в Плехово и освобождение Антоновки: последние новости СВО
07 ноября 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

По данным Минобороны РФ за последние сутки противник понес потери в 1830 человек на всех направлениях. Наибольшие утраты зафиксированы в зонах ответственности российских группировок «Запад», «Юг» и «Центр». О том, где развернулись самые ожесточенные бои и как складывается обстановка в курском приграничье расскажет «Радио 1».

Курская область


За последние сутки в Курской области были уничтожены 250 боевиков ВСУ и две БМП Bradley. Украинские подразделения готовятся покинуть регион, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она отметила, что командующий ВСУ намекнул на вывод войск из Курщины, однако не уточнил количество погибших украинских граждан.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в результате которых нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом
ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом

Донецкое направление


В Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Антоновка и Максимовка. Максимовка имеет стратегическое значение для украинских сил в Донбассе, поскольку с её территории можно начать наступление на Константинопольское, Сухие Ялы и Зеленовку, что позволит перерезать трассу, обеспечивающую снабжение из Запорожской области и ослабить кураховский гарнизон противника. На этом же фланге также взято под контроль Трудовое.

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что Курахово может потерять свою значимость для Украины. Российские вооружённые силы практически завершили операцию по окружению города. В настоящее время продолжаются действия по северному охвату, под штурмом находятся Берестки и Вознесенка. После этого ВСУ, вероятно, будут вынуждены оставить Солнцевку и Старые Терны, как прогнозирует Condottiero.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

На севере республики российские войска готовятся к входу в Ямполовку, где оказывают сопротивление иностранные наёмники.

Кроме того, на этом участке фронта были разбиты британская гаубица FH-70, гаубица Д-30, орудие М119 производства США и две станции РЭБ «Анклав». Группировка войск «Центр» нанесла удары по украинским силам, уничтожив до 510 националистов и подбив танк, две бронемашины, гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Группировка «Днепр» уничтожила до 70 националистов, бронемашину, два автомобиля и склад боеприпасов. Кроме того, силы ПВО сбили украинский МиГ-29, восемь французских управляемых авиабомб, четыре американских снаряда HIMARS и 23 беспилотника самолётного типа.


Фото: iStock/ Alexey Molotov

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении подразделения ВС России достигли окраин Первомайского (Першотравневого), где идут ожесточённые бои в районе Тернов.


Кураховское направление


К югу от Елизаветовки 39-я гвардейская мотострелковая бригада продолжает наступление. За последние дни удалось вытеснить противника из лесных полос, прилегающих к Елизаветовскому лесу с юга. До южных границ Весёлого Гая осталось менее 3,5 км по прямой.


Часовоярское направление


На Часовоярском направлении российские войска продолжают укреплять свои позиции на флангах. В самом городе продолжаются бои, которые в основном имеют позиционный характер.


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Наёмника из Новой Зеландии будут заочно судить за нападение на Курскую область
07 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/breakermaximus

В суд поступило уголовное дело наёмника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена, обвиняемого во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. Областной суд региона рассмотрит его дело заочно.
В сообщении Генеральной прокуратуры РФ указано, что 36-летний гражданин Новой Зеландии Джордан О'Брайен заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника).

Как установили следователи, новозеландец прибыл на Украину в апреле 2022 года. Там он вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы» стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. За свою деятельность О'Брайен получал денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей.

В августе наёмник в составе своего подразделения вместе с другими частями ВСУ вторгся на территорию Курской области, где продолжал принимать участие в военных действиях на стороне противника. 20 сентября О'Брайен объявлен в международный розыск.

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