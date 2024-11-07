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Украинской армии больше нет, имеются лишь соединения, которые разрознены, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома», — прокомментировал эксперт.Со слов военного, российские силы избегают лишних потерь, действуя обдуманно и аккуратно, настигая тем самым боевиков ВСУ. Кроме того, добавил аналитик, украинские военнослужащие не могут оправиться от российских авиаударов.
«На Украине все кончено, и я думаю, что все в Европе это уже понимают», — резюмировал Макгрегор.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов