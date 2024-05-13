В Мариуполе в День Победы сбили три дрона ВСУ с поражающими элементами

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ВСУ 9 мая пытались атаковать места массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
«9 мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа летающее крыло, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. В ходе расшифровки полетного задания установлено, что беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе», — отметили в УФСБ.
Отмечается, что 36 килограммов взрывчатки, которые переносили беспилотники, были уничтожены на полигоне.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. В светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи.
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