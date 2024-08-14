Большинство жителей курского приграничья отселены и находятся в безопасности

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Большинство жителей приграничных районов Курской области отселены в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
«В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них — около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей. Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что за последний день порядка 200 человек из Курской области смогли разместиться в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей.
Всем эвакуированным круглосуточно оказывают помощь психологи МЧС РФ. Кроме того, с ними работают специалисты социальных служб.
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Элина Позднякова