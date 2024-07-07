В Мелитополе прогремели взрывы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запущенные ВСУ ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия США и наведения. Об этом Лавров сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале.