В Мелитополе прогремели взрывы

Фото: iStock/RamonCast
Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Уточняется, что по этому городу в Запорожской области украинские националисты нанесли ракетный удар пятью ракетами HIMARS. По предварительной информации, все 5 ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны России.
Рогов отметил, что их обломки упали на северных окраинах — в районе аэропорта и в пригороде.
В местах падения начался пожар.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
Губернатор рассказал о ходе эвакуации в Воронежской области
Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области
Рогов отметил, что их обломки упали на северных окраинах — в районе аэропорта и в пригороде.
В местах падения начался пожар.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
Губернатор рассказал о ходе эвакуации в Воронежской области
Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области
Екатерина Коршунова