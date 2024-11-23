В МИД Франции заявили о праве Украины бить по России дальнобойными ракетами

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключён не ранее 1 декабря. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.