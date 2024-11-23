В МИД Франции заявили о праве Украины бить по России дальнобойными ракетами

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Украина имеет право наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью британскому телеканалу «Би-би-си».
Он подчеркнул, что Киев может отдавать приказы от обстреле российской территории «в целях самообороны». При этом он не стал подтверждать факты применения французского оружия для ударов по России.
По словам Барро, западные власти не должны устанавливать ограничения для поддержки Украины и проводить «красные линии».
Министр добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы.
Также Барро, комментируя участие военных из Франции в боевых действиях на Украине, заявил, что французские власти не исключают ни одного варианта.
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По словам Барро, западные власти не должны устанавливать ограничения для поддержки Украины и проводить «красные линии».
Министр добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы.
Также Барро, комментируя участие военных из Франции в боевых действиях на Украине, заявил, что французские власти не исключают ни одного варианта.
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Анастасия Чинкова