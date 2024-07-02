Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

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Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Об этом заявила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен, пишет РИА Новости.
«Министр внешней торговли и сотрудничества выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — указано в письме.
Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.
Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова