На Западе признали свое поражение

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Американский аналитик Майкл Хадсон заявил, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Российскую Федерацию к эпохе процветания, пишет РИА Новости.
По словам аналитика, введенные американским президентом Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который президент США и рассчитывал. Они отрезали Европу от РФ и раскололи её. Кроме этого, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних 30 лет.
Хадсон отметил, что это результат скверного мышления администрации Соединенных штатов Америки, которая считает, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике. Из-за действий Запада Китай и Россия решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, что очень положительно сказалось на устройстве РФ, добавил он.
БРИКС — название объединения, аббревиатура, составленная из первых букв английских названий пяти быстроразвивающихся стран-участниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В него входят 9 стран — Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ.
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — сказал он.
Хадсон отметил, что это результат скверного мышления администрации Соединенных штатов Америки, которая считает, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике. Из-за действий Запада Китай и Россия решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, что очень положительно сказалось на устройстве РФ, добавил он.
«Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», — заключил аналитик.
БРИКС — название объединения, аббревиатура, составленная из первых букв английских названий пяти быстроразвивающихся стран-участниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В него входят 9 стран — Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ.
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова