В МИД объяснили, почему с Украиной до сих пор действует безвизовый режим
Россия продолжает предоставлять возможность безвизового въезда для граждан Украины, несмотря на односторонний выход Киева из соответствующего соглашения. Это решение приняли с учетом гуманитарных аспектов, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
Соглашение о безвизовых поездках Россия и Украина подписали в 1997 году. Однако в 2023 году киевский режим инициировал прекращение действия договора, что вызвало обеспокоенность у многих граждан, имеющих родственников в обеих странах.
В ответ на действия Украины руководство РФ решило сохранить безвизовый порядок въезда для граждан соседнего государства. В Москве считают, что договор имеет значение для поддержания связей между народами и семейных уз.
На настоящий момент граждане Украины могут въезжать в Россию с территории других государств через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево.
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