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Срыв ротации ВСУ, удары «Градом» по скоплениям живой силы и ликвидация опорных пунктов противника: последние новости СВО на 13 июня

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения за минувшие сутки нанесли массированные удары по объектам ВСУ. Расчёты FPV, артиллерии и сапёров ВС РФ уничтожили блиндажи с живой силой, опорные пункты и замаскированные взрывные устройства ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп и безопасность путей снабжения. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Дежурные расчёты российской противовоздушной обороны в тёмное время суток перехватили и ликвидировали 177 беспилотников самолётного типа, запущенных киевским режимом. Цели поражены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, ликвидация БПЛА зафиксирована над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Срыв ротации подразделений противника в Запорожской области

Беспилотная авиация 98-й гвардейской дивизии ВДВ группировки «Днепр» ведет непрерывное наблюдение за линией соприкосновения в Запорожской области. Минувшим днем в ходе мониторинга лесополосы операторы зафиксировали перемещение украинских подразделений. Анализ данных подтвердил ротацию войск противника и отведение резервов в тыл для пополнения.

Обнаружив манёвр, последовало решение на уничтожение. По информации Минобороны РФ, FPV-дронами поражён узел связи — блиндаж, используемый врагом как транзитный пункт при смене позиций. Жертвами ударов стали восемь боевиков. Кадры объективного контроля засвидетельствовали точные попадания. Операция по выводу личного состава полностью дезорганизована. Киевский режим потерял возможность бескровно заменять передовые части. Украинская армия вынуждена оставлять измотанных солдат на позициях без отдыха. Любая попытка ротации мгновенно пресекается ВС РФ.

Уничтожение опорных пункиов в Сумской области

Фото: Минобороны РФ
Подразделения группировки «Север» ведут наступательные действия одновременно в Харьковской и Сумской областях, последовательно отодвигая линию боевого соприкосновения. Штурмовые отряды РФ углубляются в оборону противника, расширяя буферную зону. Круглосуточную воздушную поддержку наступающим частям ВС РФ оказывают операторы FPV-систем. Расчёты 80-й отдельной мотострелковой бригады за минувшие сутки в ходе боевой работы на Сумщине уничтожили укрепления и личный состав ВСУ. Опорные пункты ВСУ потеряли боеспособность. Живая сила противника понесла потери.

Обезвреживание взрывных устройств на Краснолиманском направлении

Инженерно-сапёрные подразделения группировки «Запад» выезжают к объектам по заявкам военнослужащих и гражданского населения. Специалисты проводят осмотр территории, оценивают риски и приступают к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Минувшим днём на одной из ключевых трасс для доставки боеприпасов и смены личного состава у линии фронта расчёты инженерно-сапёрной роты обнаружили противопехотное устройство, замаскированное под кусок дерева.

Из-за признаков неизвлекаемости и невозможности идентифицировать тип взрывателя через внешнее покрытие сапёры выбрали уничтожение на месте. Оператор произвёл контролируемый подрыв накладным зарядом. Профессионализм и чёткое взаимодействие инженеров ликвидировали опасность. Трасса для обеспечения подразделений, решающих боевые задачи, полностью открыта. Инженерная разведка на этом направлении идёт штатно.

Ночные удары РСЗО «Град»

Расчёт разведывательного дрона из состава группировки «Восток» отследил укреплённый объект противника. Укрытия неприятеля располагались внутри зданий населённого пункта Новосёловка Запорожской области. Координаты целей ушли на артиллерийский командный пункт. К удару привлекли батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Результатом боевой работы стал полностью разрушенный опорный пункт ВСУ. Личный состав неприятеля, прятавшийся в постройках, ликвидирован. Огонь реактивной артиллерии расчистил путь наступающим штурмовым подразделениям ВС РФ на данном участке фронта.

Залпы САУ 2С1 «Гвоздика» по живой силе ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Согласно информации Минобороны РФ, операторы разведывательного беспилотного комплекса группировки «Восток» обнаружили укрытые укрепления неприятеля внутри лесополос в Запорожской области. Координаты целей ушли в артиллерийские подразделения. Расчёты 122-мм самоходок 2С1 «Гвоздика» получили целеуказания, развернули орудия и накрыли огнём позиции националистов. В ходе удара ликвидированы оборудованные в лесных насаждениях укрепления вместе с находящейся там живой силой ВСУ. Точная работа артиллерии не позволила противнику закрепиться на этом оборонительном рубеже.

ВС РФ уничтожили лесной блиндаж на Доброполье

Расчёты FPV-квадрокоптеров мотострелкового подразделения группировки «Центр» поразили укреплённую точку неприятеля. Объект находился в густом лесу на Добропольском участке фронта. Неприятель рассчитывал, что густая растительность обеспечит надежную защиту от ударов FPV-дронов. Однако российские дроноводы применили высочайшее мастерство. Операторы методично завели дроны прямо во входной проём блиндажа. Задача потребовала массированного применения FPV-аппаратов. Густая листва и стволы мешали обзору, но военнослужащие подобрали оптимальный маршрут между преградами и полностью выполнили поставленную цель.
Елена Генералова

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