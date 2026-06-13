Срыв ротации ВСУ, удары «Градом» по скоплениям живой силы и ликвидация опорных пунктов противника: последние новости СВО на 13 июня
Российские подразделения за минувшие сутки нанесли массированные удары по объектам ВСУ. Расчёты FPV, артиллерии и сапёров ВС РФ уничтожили блиндажи с живой силой, опорные пункты и замаскированные взрывные устройства ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп и безопасность путей снабжения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОДежурные расчёты российской противовоздушной обороны в тёмное время суток перехватили и ликвидировали 177 беспилотников самолётного типа, запущенных киевским режимом. Цели поражены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, ликвидация БПЛА зафиксирована над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Срыв ротации подразделений противника в Запорожской областиБеспилотная авиация 98-й гвардейской дивизии ВДВ группировки «Днепр» ведет непрерывное наблюдение за линией соприкосновения в Запорожской области. Минувшим днем в ходе мониторинга лесополосы операторы зафиксировали перемещение украинских подразделений. Анализ данных подтвердил ротацию войск противника и отведение резервов в тыл для пополнения.
Обнаружив манёвр, последовало решение на уничтожение. По информации Минобороны РФ, FPV-дронами поражён узел связи — блиндаж, используемый врагом как транзитный пункт при смене позиций. Жертвами ударов стали восемь боевиков. Кадры объективного контроля засвидетельствовали точные попадания. Операция по выводу личного состава полностью дезорганизована. Киевский режим потерял возможность бескровно заменять передовые части. Украинская армия вынуждена оставлять измотанных солдат на позициях без отдыха. Любая попытка ротации мгновенно пресекается ВС РФ.
Уничтожение опорных пункиов в Сумской областиПодразделения группировки «Север» ведут наступательные действия одновременно в Харьковской и Сумской областях, последовательно отодвигая линию боевого соприкосновения. Штурмовые отряды РФ углубляются в оборону противника, расширяя буферную зону. Круглосуточную воздушную поддержку наступающим частям ВС РФ оказывают операторы FPV-систем. Расчёты 80-й отдельной мотострелковой бригады за минувшие сутки в ходе боевой работы на Сумщине уничтожили укрепления и личный состав ВСУ. Опорные пункты ВСУ потеряли боеспособность. Живая сила противника понесла потери.
Обезвреживание взрывных устройств на Краснолиманском направленииИнженерно-сапёрные подразделения группировки «Запад» выезжают к объектам по заявкам военнослужащих и гражданского населения. Специалисты проводят осмотр территории, оценивают риски и приступают к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Минувшим днём на одной из ключевых трасс для доставки боеприпасов и смены личного состава у линии фронта расчёты инженерно-сапёрной роты обнаружили противопехотное устройство, замаскированное под кусок дерева.
Из-за признаков неизвлекаемости и невозможности идентифицировать тип взрывателя через внешнее покрытие сапёры выбрали уничтожение на месте. Оператор произвёл контролируемый подрыв накладным зарядом. Профессионализм и чёткое взаимодействие инженеров ликвидировали опасность. Трасса для обеспечения подразделений, решающих боевые задачи, полностью открыта. Инженерная разведка на этом направлении идёт штатно.