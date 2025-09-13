13 сентября 2025, 13:02

Посол МИД России Мирошник: Украина не выйдет к границам 1991 года

Фото: istockphoto/IherPhoto

Выход Украины к границам 1991 года невозможен. Об этом ТАСС заявил посол МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.





По его словам, Киев, приписывая слова президенту России и российским политикам, постоянно утверждает, что РФ якобы всегда стремилась уничтожить Украину. Мирошник добавил, что, фактически подорвав экономику страны, украинские власти сменили цели и образ победы, который навязывают населению.





«А сейчас логично пришли к тому, что (Владимир — прим. ред) Зеленский говорит: «Пока какая-то часть Украины сохраняется, пока сохраняется украинское государство, значит, мы победили», — добавил собеседник.