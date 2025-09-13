Западные СМИ написали об уязвимости Зеленского
Простые украинцы устали от боевых действий, поэтому хотят выборов, что делает уязвимым Владимира Зеленского. Об этом пишет издание American Greatness.
Авторы указывают, что это обстоятельство не делает главу киевского режима героическим лидером.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Конституционном суде Украины отсутствует кворум, и у суда нет полномочий. Срок полномочий Зеленского на Украине истёк 20 мая 2024 года, а выборы не проводили из‑за введённого военного положения.
18 августа на совместной пресс‑конференции в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что власти проведут «открытые демократические выборы» при достижении перемирия с Россией.
Читайте также: