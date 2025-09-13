13 сентября 2025, 12:14

AG: желание украинцев выбрать нового президента делает Зеленского уязвимым

Фото: istockphoto/Vadven

Простые украинцы устали от боевых действий, поэтому хотят выборов, что делает уязвимым Владимира Зеленского. Об этом пишет издание American Greatness.