В МИД раскрыли, что ждет Сеул в случае поставок оружия Киеву

28 марта 2026, 12:45

Дипломат Руденко: Россия ответит Сеулу при поставках оружия Киеву

Фото: istockphoto/ser-alim

Россия будет вынужденной принять ответные меры в отношении Южной Кореи, если Сеул примет решение о поставках вооружения киевскому режиму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.





Дипломат подчеркнул, что российская сторона последовательно доводит до корейских партнеров по различным каналам свою принципиальную позицию о недопустимости прямого или опосредованного участия Республики Корея в накачке Украины вооружениями. Это касается в том числе инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).





«В противном случае двусторонние отношения России и РК могут серьезно пострадать. Надеюсь, что нам не придется идти на такие шаги», — заявил замглавы МИД РФ.



