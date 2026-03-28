В МИД раскрыли, что ждет Сеул в случае поставок оружия Киеву

Дипломат Руденко: Россия ответит Сеулу при поставках оружия Киеву
Россия будет вынужденной принять ответные меры в отношении Южной Кореи, если Сеул примет решение о поставках вооружения киевскому режиму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона последовательно доводит до корейских партнеров по различным каналам свою принципиальную позицию о недопустимости прямого или опосредованного участия Республики Корея в накачке Украины вооружениями. Это касается в том числе инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).
«В противном случае двусторонние отношения России и РК могут серьезно пострадать. Надеюсь, что нам не придется идти на такие шаги», — заявил замглавы МИД РФ.
Комментируя информацию о возможном присоединении Южной Кореи к программе PURL, Руденко также отметил, что при выстраивании отношений с Сеулом в Москве учитывают его наметившийся дрейф в сторону НАТО в военной сфере. По его словам, речь идет о содействии, которое Республика Корея оказывает в перевооружении ряду стран альянса, участвующих в оказании военной помощи Украине.