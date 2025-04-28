ЦВК: в КНДР власти официально сообщили об отправке войск в Россию

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КНДР официально подтвердила отправку военного контингента в Россию, сославшись на положения Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между странами. Об этом сообщила Центральная военная комиссия (ЦВК) КНДР в статье, опубликованной в газете «Нодон Синмун», передает РИА Новости.
Решение о направлении войск принял лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив военно-политическую ситуацию как соответствующую статье 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. ЦВК добавила, что российская сторона была уведомлена о развёртывании сил, а действия северокорейских военных стали «образцовым исполнением» двусторонних договорённостей.
В заявлении подчёркивается, что операция согласуется с Уставом ООН и международным правом, а также служит укреплению союзнических отношений РФ и КНДР. Ким Чен Ын назвал миссию «священной», направленной на защиту суверенитета и обеспечение взаимного процветания.
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В заявлении подчёркивается, что операция согласуется с Уставом ООН и международным правом, а также служит укреплению союзнических отношений РФ и КНДР. Ким Чен Ын назвал миссию «священной», направленной на защиту суверенитета и обеспечение взаимного процветания.
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Мария Моисеева