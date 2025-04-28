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ЦВК: в КНДР власти официально сообщили об отправке войск в Россию

Фото: iStock/Dragos Condrea

Фото: iStock/Dragos Condrea

КНДР официально подтвердила отправку военного контингента в Россию, сославшись на положения Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между странами. Об этом сообщила Центральная военная комиссия (ЦВК) КНДР в статье, опубликованной в газете «Нодон Синмун», передает РИА Новости.
Решение о направлении войск принял лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив военно-политическую ситуацию как соответствующую статье 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. ЦВК добавила, что российская сторона была уведомлена о развёртывании сил, а действия северокорейских военных стали «образцовым исполнением» двусторонних договорённостей.

В заявлении подчёркивается, что операция согласуется с Уставом ООН и международным правом, а также служит укреплению союзнических отношений РФ и КНДР. Ким Чен Ын назвал миссию «священной», направленной на защиту суверенитета и обеспечение взаимного процветания.

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Кадыров: силы РФ ударили «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на Сумском направлении
28 апреля 2025, 05:27

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Харьковском и Сумском направлениях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, опубликовав видео операции, передает ТАСС.
На Харьковском направлении спецназ «Ахмат» совместно с мобильной группой СКАД 607 «Горец» уничтожил грузовик с боеприпасами противника возле населённого пункта Уды. Кадыров заявил, что попытка доставки груза завершилась для неприятеля ожидаемо: перевозимое было взорвано, водителю пришлось сменить маршрут на кратчайший.

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«АХМАТ — СИЛА! РОССИЯ — МОЩЬ!», — подписал глава Чечни.
На Сумском направлении бойцы «Ахмата» и 177-й бригады морской пехоты Минобороны РФ, обнаружив скопление сил ВСУ, нанесли упреждающий удар с использованием РСЗО «Град».

«Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — пояснил Кадыров.
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«Дебильная пропаганда»: Выяснилось, почему на Западе не комментируют освобождение Курской области
Филиппо: Запад не говорит об освобождении Курской области из-за разгрома ВСУ
28 апреля 2025, 05:03

Фото: iStock/klenger

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил западных политиков в замалчивании провалов Владимира Зеленского, включая освобождение Курской области российскими войсками. Об этом он заявил журналистам во время акции протеста против участия Франции в украинском конфликте, сообщает РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще в субботу доложил Владимиру Путину о завершении операции в Курской области, где последним освобождённым населённым пунктом стало село Горналь. По мнению французского политика, Запад сознательно игнорирует такие события, чтобы сохранить контроль над «единым военным нарративом».

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«Не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — объяснил Филиппо.
Он также раскритиковал «дебильную» западную пропаганду, которая, по его словам, уже три года распространяет ложь о России, мешая обществу понять реальное положение дел. Филиппо подчеркнул, что даже значимые события, вроде возвращения Курской области, подаются СМИ со скепсисом или замалчиваются.

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​«Думаю, ​да»: Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма
Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым Украине
28 апреля 2025, 03:03

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, готов отказаться от требований возврата Крыма. Об этом американский президент сообщил журналистам пула Белого дома, комментируя встречу с Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.
Ранее Зеленский охарактеризовал диалог с Трампом как продуктивный, поблагодарив его за обсуждение широкого круга вопросов. Трамп уточнил, что тема Крыма затрагивалась лишь поверхностно. Отвечая на вопрос о возможном отказе Киева от претензий на Крым, Трамп подчеркнул, что проблема возникла при предыдущем руководстве США.

«Думаю, что да (Зеленский откажется от претензий). Крым случился 12 лет назад. Тогда был президент Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», — посоветовал Трамп.
26 апреля «Радио 1» передавало, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Позже сообщалось, что КНДР подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией.

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«Священная миссия»: Ким Чен Ын сделал заявление по участию КНДР в освобождении Курской области
Ким Чен Ын назвал участие сил КНДР в освобождении Курской области священной миссией
28 апреля 2025, 02:26

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, назвав миссию солдат «священной». Информацию передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
«По поручению ЦК ТПК и правительства, КНДР заверяет, что и впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ», — передает РИА Новости сообщение ЦТАК.
Отмечается, что операция по «освобождению Курской области» была успешно завершена, а действия северокорейских войск осуществлялись по прямому приказу Ким Чен Ына. В Пхеньяне планируют установить памятник военным, участвовавшим в боях. По словам лидера КНДР, на мемориале будут возлагать цветы в память о погибших, «чтобы их жертвы жили вечно в сердцах народа».

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«Контакты на всех уровнях»: Лавров поговорил с госсекретарем США
МИД РФ: Сергей Лавров 27 апреля провел телефонный разговор с Марко Рубио
28 апреля 2025, 02:10

Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: mid.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.
Основное внимание уделялось консолидации предпосылок для начала переговоров о достижении устойчивого мира на Украине. Это следует из ранее состоявшейся беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, где также подчёркивалась важность поиска дипломатических решений.

Стороны договорились поддерживать контакты на всех уровнях для продвижения диалога.

Кроме украинской темы, Лавров и Рубио затронули ряд других международных вопросов. В МИД РФ подчеркнули продуктивность обмена мнениями и необходимость дальнейшего взаимодействия.

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