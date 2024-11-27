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Медведев допустил удары по военным базам НАТО при эскалации конфликта

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

При эскалации конфликта на Украине не исключены удары по военным базам НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что российские власти не хотели бы такого развития событий.


«Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили», — сказал Медведев.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон скоро станет полноценным участником конфликта на Украине. Дипломат подчеркивал, что Запад опасно заблуждается, считая, что способен одержать стратегическую победу над РФ.

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Минобороны: российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью
27 ноября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/vadimrysev

Дрон ВСУ над Белгородской областью ликвидировала российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что попытка противника атаковать была пресечена около 17:00 по Москве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке Минобороны.

Ранее в Минобороны докладывали, что российские войска освободили от противника населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе. Была особо отмечена группировка войск «Центр».

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что Киев в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.

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На Западе забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Bloomberg: Европе грозит самая холодная за два года зима без российского газа
27 ноября 2024, 19:55

Фото: iStock/LexisJan

Предстоящая зима в Европе будет самой холодной с начала спецоперации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.
По данным экспертов, это может привести к беспрецедентному с начала СВО повышению спроса и цен на отопление. Согласно информации источника, положение усугубляется прекращением поставок газа из РФ через Украину с 1 января.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ВСУ назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления
Киеву надо мобилизовать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления
27 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Для контрнаступления ВСУ Киеву необходимо призвать на службу как минимум 1,8 миллиона человек и еще больше для удержания захваченных территорий. Об этом украинскому телеканалу «Киев 24» рассказал боевик ВСУ Евгений Иевлев.
«Для того, чтобы контрнаступать, нас должно быть, по старым учебникам, хотя бы в три раза больше, чем врага. Против нас сосредоточено 600-700 тысяч людей. То есть нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать», — сказал собеседник.

Перед этим обозреватели издания American Thinker предположили, что ждет Украину, когда конфликт закончится.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет поставленных целей.

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На Западе рассказали, что будет с Украиной после завершения конфликта
AT: завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии
27 ноября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии, считают обозреватели издания American Thinker.
Авторы предположили, что в настоящее время имеется вероятность завершения противостояния прекращением огня, и Киев будет контролировать Западную Украину. Москва при этом получит территорию вдоль черноморского побережья от России до Крыма, пишут журналисты.

«Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — сказано в материале.
По мнению авторов, если бы Украина была нейтральной страной между РФ и Западом, то избежала бы кровопролития.

Ранее пассажирка автобуса в Новой Каховке раскрыла детали атаки со стороны Украины.

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#конфликт
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Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»
«Объясняем.рф»: мощность «Орешника» составляет 900 килотонн, или «45 Хиросим»
27 ноября 2024, 18:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн или «45 Хиросим». Об этом сообщается в материале госпортала «Объясняем.рф».
По данным портала, сбить ракету «Орешник» уже в процессе полета нельзя. Однако это возможно лишь на ранней стадии полета, пока она не набрала максимальную скорость.

Максимальная скорость «Орешника» — 12 380 км, а дистанция поражения составляет 5500 км. Согласно оценкам экспертов, до авиабазы «Раммштайн» в Германии ракета долетит за 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ
Пассажирка автобуса в Новой Каховке: повезло, что у меня только четыре перелома
27 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/zabelin

Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее «только 4 перелома». Об этом информирует РИА Новости.
По словам очевидицы, мирные жители находились в автобусе, через некоторое время под ним произошел взрыв. Женщина сообщила, что у многих пассажиров в результате взрыва оторвало ноги.

Она добавила, что тяжелых травм не получил лишь один мужчина, однако у него погибла жена. Уточняется, что сейчас женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц
ВСУ приказали стрелять по неустановленным лицам из-за страха перед РФ
27 ноября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/reflection_art

Боевикам ВСУ в подконтрольной Киеву части Донбасса вокруг Красноармейска приказали стрелять по «неустановленным лицам» из-за страха перед российскими разведчиками, передает CNN.
«Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска — прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте», — сказано в сообщении.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что украинские боевики уничтожают дома в Дзержинске, в которых находятся их же сослуживцы.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать конфликт, но на той стороне отказались.

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#россия
#война
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#всу
#конфликт
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Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений
Захарова: Запад не должен сомневаться в потенциале России после пуска «Орешника»
27 ноября 2024, 18:05

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россия будет отвечать как зеркально, так и асимметрично в ответ на развертывание Западом своих вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Дипломат выразила надежду на то, что после пуска «Орешника» «никаких сомнений о потенциале России у Запада не осталось».

Ранее Захарова заявила, что западные страны хотели исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Крымчанин осужден на 16 лет за вербовку в антироссийское движение
Жителя Крыма осудили на 16 лет за вербовку в подпольное движение «Атеш»
27 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

К 16 годам колонии за вербовку знакомых в антироссийское подполье для терактов приговорили крымчанина Эльдара Абдураимова, пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщили в суде.
По его информации, в конце сентября 2022 года фигурант посмотрел в сети видео, призывающее вступить в движение против России, а после отправил запись знакомым, уговаривая совершить теракт в регионе.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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