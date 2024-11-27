Медведев допустил удары по военным базам НАТО при эскалации конфликта

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
При эскалации конфликта на Украине не исключены удары по военным базам НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что российские власти не хотели бы такого развития событий.
«Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили», — сказал Медведев.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон скоро станет полноценным участником конфликта на Украине. Дипломат подчеркивал, что Запад опасно заблуждается, считая, что способен одержать стратегическую победу над РФ.
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