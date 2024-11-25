В МИД РФ не исключили возможности размещения ракет в Азии

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Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если там появятся аналогичные американские системы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что российская сторона уже неоднократно озвучивала, что появление таких систем США в любом регионе мира будет предопределять дальнейшие шаги России, включая сферу организации военного и военно-технического ответа.
Рябков добавил, что у противников России и их сателлитов не должно появляться ложное чувство безопасности и самоуспокоенности. Настало время применения уговоров и аргументов, однако, как показывает практика, они не имеют должного эффекта, из-за чего требуются более серьёзные меры.
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Анастасия Чинкова