Бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР

Фото: Минобороны РФ
Подразделения Южной группировки войск освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, противник потерял до 330 человек, что касается техники, то это два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L119, также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
Ранее жительница Суджи Наталья Разуменко рассказала послу по особым поручениям российского МИД Родиону Мирошнику, что боевики ВСУ вывезли из города ценности, мебель и технику.
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Анастасия Ларина