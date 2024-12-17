Бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР

Решения Запада по Украине сигнализируют о скором мирном договоре, считает нардеп украинского парламента в Telegram-канале Артем Дмитрук. Он уточнил, что Будапешт заблокировал многомиллиардную помощь Киеву из «Фонда мира» на вооружения для ВСУ. Отказалась помогать и еще одна страна.