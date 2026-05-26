В МИД РФ оценили перспективы контактов с Европой

26 мая 2026, 18:35

МИД: диалог РФ и ЕС зависит от готовности отойти от антироссийского курса

Фото: iStock/vchal

Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой, его можно возобновить при готовности Брюсселя уважать интересы РФ. Такое заявление сделал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.





Он напомнил, что европейцы установили самозапрет на прямые контакты с Москвой. На сегодняшний день они продолжают проводить враждебную политику в отношении РФ, обеспечивают Киев вооружением с целью нанести России максимальный ущерб.





«Перспективы наших контактов с ЕС напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы. От диалога с Европой мы не отказывались, напротив — всегда выступали за решение всех имеющихся разногласий дипломатическим путем», — сказал Масленников «Известиям».